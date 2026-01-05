Disagi all’aeroporto d’Abruzzo voli Ryanair dirottati nella notte

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, l’aeroporto d’Abruzzo ha registrato alcuni disagi, con voli Ryanair dirottati e ritardi sia in arrivo che in partenza. La situazione ha coinvolto i passeggeri, che hanno dovuto affrontare variazioni nel programma di viaggio. Restano in corso aggiornamenti sui motivi e sulle eventuali ripercussioni.

Disagi per i passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio. A segnalarli è la pagina Facebook Amici dell'aeroporto d'Abruzzo, che ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.Secondo quanto riferito, il volo Ryanair.

