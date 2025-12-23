Sospesa la licenza di due locali multe per oltre 150mila euro

Nell’ambito di un’intensificazione delle verifiche a Padova, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso le licenze di due locali e comminato sanzioni per oltre 150 mila euro. L’operazione, condotta nelle ultime settimane prima del Natale, ha mirato a garantire il rispetto delle normative sul lavoro e la tutela della sicurezza nei locali pubblici.

Negli ultimi giorni prima del Natale, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova, nell’ambito di una vasta operazione di vigilanza su tutto il territorio provinciale, hanno intensificato le verifiche per il contrasto allo sfruttamento del lavoro e la tutela della salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Drink e alcol oltre l'orario, licenza sospesa per 17 locali e attività: chiusure fino a 25 giorni

Leggi anche: Controlli a Torino Borgo Po: tre locali sanzionati per oltre 21.000 euro, sospesa un’attività commerciale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ubriaco alla guida si scontra con una moto e fugge lasciando due feriti; Castano Primo, droga, armi e condizioni igieniche precarie: bar chiuso per 15 giorni; Disordini al Lido, il Questore sospende la licenza di un locale per 15 giorni; Calci e pugni in discoteca con un giovane finito in ospedale: chiuso per 25 giorni l’ex Mob.

Non rispettavano le norme: licenza sospesa per due locali - Un arresto, l’attività di due locali sospese e sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. ilgiorno.it

Allarme sicurezza Cosenza e Provincia: due locali chiusi a Luzzi e Paola, ritrovo di pregiudicati - Nel pieno dell’allarme sicurezza che sta attraversando Cosenza e provincia, il Questore dispone la sospensione di due licenze per esercizi pubblici ... quicosenza.it