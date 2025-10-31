Frosinone due arresti per rissa | sospesa la licenza di un bar dopo scontri con bastoni e coltello

Due arresti e sospensione della licenza di un bar dopo una violenta rissa con bastoni e coltello nella parte alta di Frosinone.

frosinone due arresti per rissa sospesa la licenza di un bar dopo scontri con bastoni e coltello

© Notizie.virgilio.it - Frosinone, due arresti per rissa: sospesa la licenza di un bar dopo scontri con bastoni e coltello

frosinone due arresti rissaFrosinone, due arresti per rissa: sospesa la licenza di un bar dopo scontri con bastoni e coltello - Due arresti e sospensione della licenza di un bar dopo una violenta rissa con bastoni e coltello nella parte alta di Frosinone. Secondo virgilio.it

frosinone due arresti rissaFrosinone, due arresti per l'accoltellamento dopo la rissa a Sant'Antonio: ipotesi di un regolamento di conti - Momenti di paura ieri pomeriggio nella zona di Sant’Antonio, nella parte alta di Frosinone, dove due gruppi rivali – uno ... Si legge su ilmessaggero.it

frosinone due arresti rissaRissa davanti a un bar: due arresti, tre denunce e sospensione della licenza - La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Provinciale di Frosinone, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto due persone che, in concorso con altre, si sono rese responsabili di una rissa nei ... Da ciociariaoggi.it

