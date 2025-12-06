Calciomercato Roma Pellegrini lascerà i giallorossi? Spuntano fuori delle novità molto importanti!

Calciomercato Roma: il futuro di Pellegrini è un rebus, Inter e Napoli pronte all’assalto Il Calciomercato Roma entra nel vivo con uno dei dossier più delicati degli ultimi anni: il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, simbolo della squadra e prodotto del vivaio, si avvicina a un bivio importante. Il suo contratto scade nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Pellegrini lascerà i giallorossi? Spuntano fuori delle novità molto importanti!

