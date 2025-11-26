Formula 1 novità importanti per il Qatar | ogni scuderia sarà obbligata a farlo

La Formula 1 sta per tornare con il penultimo appuntamento di una stagione in cui nulla è ancora stato deciso: ecco le novità per il Qatar. La Formula 1 sta per approdare in Qatar. Il penultimo appuntamento di questa stagione si sta rapidamente avvicinando, in un Mondiale 2025 in cui nulla è stato ancora deciso. Ma occhio alle importanti novità. Formula 1, doppia sosta obbligata per il caldo in Qatar: le ultime novità. Sul circuito di Lusail si gareggerà in notturna ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni climatiche. I piloti dovranno correre con un caldo molto umido, simile a quello di Singapore e quindi sarà una gara di difficile gestione. 🔗 Leggi su Sportface.it

