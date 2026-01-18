Addio a Diana studentessa novarese morta a soli 16 anni

È deceduta a soli 16 anni Diana Kolodiy, studentessa di Novara, colpita da un'improvvisa malattia. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio tra familiari, amici e la comunità locale. La notizia ricorda la fragilità della vita e l'importanza di affrontare con sensibilità momenti di perdita così precoce.

