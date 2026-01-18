Addio a Diana studentessa novarese morta a soli 16 anni
È deceduta a soli 16 anni Diana Kolodiy, studentessa di Novara, colpita da un'improvvisa malattia. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio tra familiari, amici e la comunità locale. La notizia ricorda la fragilità della vita e l'importanza di affrontare con sensibilità momenti di perdita così precoce.
Aveva solo 16 anni Diana Kolodiy, la studentessa che si è spenta qualche giorno fa per un'improvvisa malattia.La giovane, di origine ucraina, abitava a Fara Novarese con i genitori Tatiana e Igor e con il fratello Alex e frequentava la terza al liceo scientifico del Convitto Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Giovane mamma morta a soli 45 anni: lutto in paese per l'addio a Daniela
Morta a soli 55 anni, Cartoceto e Lucrezia in lutto. Addio alla professoressa Francesca Uttoveggio
Cartoceto e Lucrezia sono in lutto per la scomparsa improvvisa della professoressa Francesca Uttoveggio, avvenuta a soli 55 anni. Moglie e madre di due adolescenti, era insegnante di materie umanistiche presso la scuola secondaria di primo grado di Lucrezia, appartenente all’istituto comprensivo ‘Marco Polo’.
https://www.mediafighter.com/addio-a-mons-nogaro-era-stato-il-padre-spirituale-di-don-diana/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.