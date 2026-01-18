Il 2026 dell' Acf Arezzo inizia con un pareggio
L'ACF Arezzo apre il 2026 con un pareggio in una partita equilibrata. La formazione schierata comprende giocatori come Di Nallo, Tuteri, Davico e Vlassopoulou, con sostituzioni di Bossi, Tulimieri e altri nel corso del match. Un risultato che offre spunti di riflessione per il cammino della squadra nel nuovo anno, con l’obiettivo di migliorare le performance nelle prossime sfide.
ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Corazzi (Bossi 80’), Tamburini (92’ Tulimieri), Lazzari, Lorieri, Nasoni E., Fortunati, RazzoliniA disposizione: Verano, Ghio, Beduschi, Bossi, Termentini, Perfetti, Torres, Tulimieri, BlasoniAll. Andrea BenedettiRes Roma: Merolla, Pezzotti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: ACF Arezzo: il 2026 si apre con un pareggio: al Comunale è 1-1 tra Arezzo e Res Roma
Acf Arezzo. Reti di Lazzari e Tamburini, il 2025 finisce con un pareggio
L'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. La sfida, valida come ultima partita dell'anno, vede le amaranto affrontare una squadra ormai in fondo alla classifica, in un match che chiude un ciclo e apre nuove prospettive per la squadra amaranto.
Inizia con Arezzo il girone di ritorno del campionato di serie B interregionale del Basketball Club Lucca - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.