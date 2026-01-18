Accoltellato in classe la fidanzata dell’aggressore | Ho provato a non farli litigare

Un episodio grave si è verificato in una scuola, dove uno studente è stato accoltellato durante le lezioni. La fidanzata dell’aggressore ha riferito di aver cercato di evitare il confronto, ma l’evento ha suscitato un forte dolore e una diffusa indignazione. Questo episodio ha evidenziato ancora una volta la fragilità del contesto scolastico e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza e prevenzione.

Un dolore senza precedenti e un’indignazione potentissima che è riuscita a far superare anche le barriere culturali. La morte di Youssef Abanou, il 18enne accoltellato a morte lo scorso venerdì mentre si trovava a scuola, ha dato inizio ad un movimento di protesta, affinché sul tema della violenza giovanile venga redatta una legge ad hoc. Un tentativo di evitare che episodi così tragici possano verificarsi nuovamente e al contempo trasformare la morte di Abu nell’ultimo esempio del disagio vissuto dai giovani sul territorio italiano. Il 18enne è morto dopo ore di agonia a causa di una coltellata al costato sferrata da Air Zouhair, che ha confessato l’omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La fidanzata di Zouhair: “Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare”

Accoltellato a scuola a La Spezia, l’aggressore lo ha inseguito: “Aveva già portato il coltello in classe”

