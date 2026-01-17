Accoltellato a scuola a La Spezia l’aggressore lo ha inseguito | Aveva già portato il coltello in classe

A La Spezia, uno studente è stato accoltellato durante l’orario scolastico. L’aggressore, un giovane di circa 18 anni, lo ha inseguito e colpito, dopo aver già portato un coltello in classe. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma era nascosta nello zaino tra libri e quaderni. L’episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nelle scuole.

Abanoub Youssef ha perso la vita alle 20 del 16 gennaio, dopo circa 9 ore di agonia passate all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia. Le preghiere dei suoi famigliari, le speranza di amici, conoscenti e insegnati non sono servite a niente, se non a dimostrare che in Italia l'integrazione è possibile. Abu, così lo chiamavano tutti, aveva solo 19 anni e, oltre a frequentare l'istituto tecnico Einaudi-Chiodo, alcune sere a settimana lavorava come cameriere in una pizzeria per aiutare la sua famiglia. Un ragazzo tranquillo e timido, unico maschio in una famiglia con quattro figli. Era riservato, educato e aveva scelto di frequentare un istituto professionale per imparare un lavoro e, dopo il diploma, andare a lavorare per aiutare economicamente la sua famiglia. Lo zio: aveva già portato armi. Lo zio della vittima: "Non era la prima volta che quel ragazzo portava il coltello in classe.

