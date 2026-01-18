L’Accademia di Santa Sofia ha ospitato con successo il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo”, quarto evento della stagione 202526. L’appuntamento ha visto esibirsi l’orchestra con composizioni di Hindemith, Zigante e Mozart, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala” e l’Università degli Studi del Sannio. Un momento di valorizzazione della musica classica e contemporanea, che conferma l’impegno dell’istituzione nel promuovere la cultura musicale.

Quarto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri, sul palco dell’Auditorium “Sant’Agostino” di Benevento, si è esibita la performance “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”. L’esibizione è stata divisa in quattro parti. L’orchestra era composta dai violini Riccardo Zamuner, Saveria Mastromatteo, Chiara Civale, Niccolò Laiso, Maria Teresa De Sanio, Teresa Giordano e Alessandra Rigliari; alle viole Francesco Solombrino e Martina Iacò; ai violoncelli Danilo Squitieri e Alfredo Pirone; al contrabbasso Gianluigi Pennino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accademia di Santa Sofia, successo per il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo”

