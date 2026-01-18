L’Accademia di Santa Sofia presenta il quarto appuntamento della stagione 202526, un evento che attraversa il mondo musicale dal contemporaneo al classicismo. In collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e Banco BPM, questa serata offre un’occasione per esplorare diverse epoche e stili. Un incontro di musica, cultura e formazione che arricchisce il panorama artistico della città e invita il pubblico a un viaggio sonoro vario e approfondito.

Tempo di lettura: 2 minuti Quarto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri sul palco dell’Auditorium “Sant’Agostino” di Benevento si è esibita “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”. L’esibizione è stata divisa in quattro parti. L’orchestra era cosi composta: ai violini Riccardo Zamuner, Saveria Mastromatteo, Chiara Civale, Niccolò Laiso, Maria Teresa De Sanio, Teresa Giordano e Alessandra Rigliari, alle viole Francesco Solombrino e Martina Iacò, ai violoncelli Danilo Squitieri e Alfredo Pirone e al contrabbasso Gianluigi Pennino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Contemporaneo al Classicismo: viaggio musicale dell’Accademia di Santa Sofia

Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”

Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo. In collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università del Sannio e Banco BPM, l’evento offre un’occasione di approfondimento e ascolto tra le corde degli archi, inserendosi nel cartellone artistico 202526. Un momento di cultura e dialogo tra diverse epoche musicali, pensato per un pubblico interessato alla qualità e alla tradizione.

“Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”, sabato al Sant’Agostino

Sabato al Sant’Agostino si terrà il quarto appuntamento del 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, intitolato “Dal Contemporaneo al Classicismo”. L’evento, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e Banco BPM, offre un’occasione per approfondire il rapporto tra le diverse epoche artistiche attraverso una rassegna dedicata a musica e cultura. La partecipazione è aperta e l’ingresso è libero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

"Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo" #Benevento - facebook.com facebook