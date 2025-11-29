cesa conferisce la cittadinanza onoraria al presidente unicef italia nicola graziano

Cittadinanza onoraria a Nicola Graziano e ai bambini nati da famiglie straniere. 29 novembre 2025 – Il sindaco di Cesa (Caserta) Enzo Guida ha conferito la cittadinanza onoraria al Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano per il suo impegno a tutela dei minorenni e nella promozione dei diritti dell’infanzia; il conferimento è avvenuto ieri nel corso della “Marcia dei Diritti – Se vogliamo la pace cominciamo dai bambini”, l’evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Infanzia. Oltre al Presidente UNICEF, è stata conferita la cittadinanza onoraria ad alcuni minorenni stranieri nati in Italia, un gesto simbolico di inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

