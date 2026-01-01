Il palazzetto dello sport restituito ai cittadini dopo l' alluvione | taglio di nastro con un torneo di mini basket

Dopo i lavori di ristrutturazione, il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” è stato riaperto a Sant’Agata sul Santerno. La struttura, gravemente danneggiata dall’alluvione, è ora riutilizzabile per attività sportive e ricreative. La cerimonia di inaugurazione ha incluso un torneo di mini basket, simbolo di ripresa e di impegno della comunità. La riapertura rappresenta un passo importante per il recupero sociale e sportivo del territorio.

