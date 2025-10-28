Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport in via IV Novembre a Meldola. L’intervento prevede la sistemazione della copertura e l’ammodernamento di parte dell’impianto elettrico. Nel dettaglio, si sta procedendo allo smontaggio della parte centrale del tetto esistente e alla realizzazione di una nuova copertura in pannelli coibentati; successivamente verranno sostituiti tutti i corpi illuminanti di emergenza con luci a basso consumo e ad alta efficienza energetica. "Il progetto, del valore complessivo di 240.000 euro – commentano il sindaco Roberto Cavallucci, il vice sindaco Filippo Santolini e il consigliere con delega allo sport Matteo Tesei – è stato affidato alle ditte forlivesi Steel Pool Cantieri Srl e Desiderio Impianti Srl, specializzate rispettivamente nelle opere edili e negli interventi impiantistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meldola, nuovo look per il Palazzetto dello Sport