A ognuno il suo Drieu La Rochelle, il dandy «selvaggio» che continua a essere più di un fuoco fatuo.

Drieu La Rochelle, noto come il dandy «selvaggio», rappresenta una figura complessa e affascinante, capace di suscitare interesse anche oltre il suo tempo. La sua filosofia, intrisa di un senso di rinnovamento e di presenza totale nel presente, invita a riflettere sulla naturale e continua trasformazione dell’individuo. In questa analisi, si esploreranno le sue idee e il suo ruolo nella letteratura e nella cultura del Novecento.

«Muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori». Siamo andati all’ultima riga della parabola di Vitangelo Moscarda e della creatura di Luigi Pirandello, ovvero Uno, nessuno e centomila, per trovare l’aurora di Pierre Drieu La Rochelle. La sua posa lenta, l’abito del dandy, la sigaretta col fumo che saliva in alto proprio come le sue visioni: ecco come lo immaginiamo. Non penseremmo mai di trovarlo nel teatro dell’assurdo, ma tant’è. Drieu, proprio come il figlio del Caos di Agrigento e della Sicilia, ha dato del tu alle rappresentazioni da palcoscenico con fortune alterne, ma è la sua vita a essere il copione maestro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

