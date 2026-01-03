Pierre Drieu La Rochelle l’imperdonabile che sognò l’Europa

Pierre Drieu La Rochelle, nato il 3 gennaio 1893 in Normandia, è una figura centrale della letteratura francese del XX secolo. Scrittore e pensatore, la sua opera riflette le complesse tensioni politiche e culturali del suo tempo. Questo profilo intende offrire una panoramica sobria e accurata sulla sua vita e sul suo contributo, senza enfasi o sensazionalismi.

Centotrentatré anni fa, il 3 gennaio 1893, nasceva in Normandia Pierre Drieu La Rochelle. Ancora oggi il suo nome evoca alla mente una delle figure più romantiche e affascinanti del Novecento francese. Scrittore raffinato, polemista controverso, intellettuale inquieto, collaborazionista sotto l'occupazione, Drieu fu soprattutto un visionario, un uomo che intuì la crisi dell'Europa dei piccoli e obsoleti Stati-nazione prima che il tempo potesse dargli ragione. La vita non è dominata dalla ragione. Formatosi all'École Libre des Sciences Politiques, appartiene a quella generazione di giovani francesi che la Prima guerra mondiale trasformò in sopravvissuti.

