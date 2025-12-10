Altaforte Edizioni | i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle
Altaforte Edizioni presenta una raccolta di frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle, scrittore e intellettuale francese. Un viaggio nel suo pensiero che rivela le radici profonde della cultura europea e le sue complessità, offrendo nuove prospettive sulla sua visione del passato e del presente.
Milano, 10 dic – La Francia di Pierre Drieu La Rochelle è l’Europa millenaria in cui siamo ancora immersi. La casa editrice Altaforte Edizioni ha dato alle stampe il tomo Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945) (156 pp.; 15,00€) una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso e dottorando in Storia contemporanea Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini. Frammenti inediti di Pierre Drieu La Rochelle. I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
