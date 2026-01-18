A Mirandola prende forma il Bosco della Vita

Un nuovo luogo della memoria, un parco carico di significato e bellezza, sorgerà a Mirandola grazie alla collaborazione tra la Fondazione ANT e il Comune di Mirandola. Si tratta del "Bosco della Vita", un progetto dedicato a chi ha perso la vita a causa di un tumore, che prevede la piantumazione di un albero per ogni persona scomparsa. Il parco è stato realizzato in un’area verde di circa 1.400 metri quadrati, situata nel capoluogo in via Ferdinando Magellano. L’area è stata valorizzata con un vialetto in ghiaia e una panchina, per favorire la sosta e la visita da parte di familiari e cittadini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Andreas Muller e Veronica Peparini: il sogno della nuova casa prende forma

Leggi anche: Ex Mattatoio, prende forma la “Città delle Arti”: inaugurato il Centro della Fotografia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mirandola accoglie il “Bosco della Vita” di ANT - Un nuovo luogo della memoria, un parco carico di significato e bellezza, sorgerà a Mirandola grazie alla collaborazione tra la Fondazione ANT e il Comune di Mirandola. sassuolo2000.it

La nuova piazza di Limidi di Soliera inizia a prendere forma Presentata in Comune a Soliera al Tavolo di Negoziazione la prima bozza del progetto condiviso con il territorio... - facebook.com facebook