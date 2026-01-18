A lezione di mercato da Gasperini | si fa comprare Malen lo mette in campo e va subito in gol

Gasperini si distingue per le strategie innovative in campo. Con l’acquisto di Donyell Malen, ex Aston Villa, ha dimostrato di saper valorizzare i nuovi acquisti fin dalla prima occasione. In occasione della partita contro la Roma, Malen ha già segnato un gol, evidenziando l’efficacia del suo metodo. Un esempio di come l’allenatore riesca a integrare rapidamente i nuovi giocatori, portando risultati concreti.

Ha già segnato la Roma a Torino (siamo al 30esimo). Indovinate chi? Donyell Malen, calciatore ex Aston Villa appena acquistato da Gasperini. Lì dove mancavano i gol e un po’ di brillantezza oltre a esperienza, ecco che arriva la scelta giusta (e i soldi dei Friedkin). Con questo gol la Roma supererebbe la Juventus in campionato e si piazzerebbe lì sotto al Napoli a fare pressione (Napoli che ha cercato prima Dovbyk, poi Ferguson: i due attaccanti che la Roma scarterebbe anche domattina se potesse ndr). Lezione di mercato di gennaio. Qui il gol: Donyell Malen converts his chance into a goal! Torino 0-1 Roma pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Roma, Malen subito titolare contro il Torino: Gasperini si affida allo specialista

Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra.

