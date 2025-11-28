Malen fa gol ed esulta i tifosi lanciano di tutto in campo | l'attaccante ferito alla testa
Donyell Malen ha realizzato una doppietta in Aston Villa-Young Boys di Europa League. Dopo il primo gol l'olandese ha esultato sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti, che gli hanno lanciato di tutto colpendolo alla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
