A Betlemme i festeggiamenti del Natale armeno

A Betlemme, la piazza della Mangiatoia si è riempita di fedeli armeni per i festeggiamenti natalizi. Centinaia di persone hanno incontrato il patriarca Sevan Gharibian, proveniente da Gerusalemme, per partecipare alla messa di mezzanotte. L'evento rappresenta un momento importante per la comunità armena locale, mantenendo viva la tradizione religiosa e culturale del Natale.

A centinaia si sono radunati nella piazza della Mangiatoia a Betlemme per salutare il patriarca armeno Sevan Gharibian, arrivato da Gerusalemme per celebrare la messa di mezzanotte di Natale. È stato accolto da una colorata processione di bande musicali che hanno sfilato nella piazza, situata all'esterno della Basilica della Natività. Gli armeni in Terra Santa celebrano il Natale il 19 gennaio perché utilizzano il calendario giuliano per determinare le date delle festività religiose.

