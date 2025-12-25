Pomigliano d’Arco bambino ferito da un proiettile durante i festeggiamenti del Natale
Un bambino di 7 anni è stato ferito di striscio da un proiettile. Il fatto risale alla serata di mercoledì 24 dicembre a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Le condizioni del piccolo non destano preoccupazione: è stato medicato in ospedale e dimesso poco più tardi. Secondo i medici, guarirà in sette giorni. Le indagini della polizia. Intanto la polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che nelle prossime ore possano ricercare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Open.online
