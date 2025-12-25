Il Natale a Betlemme del cardinale Pizzaballa | Le ferite sono profonde

«Dio non attende che la storia migliori per entrarvi». È una delle frasi pronunciate durante la messa di Natale a Betlemme dal cardinal Pierbattista Pizzaballa davanti a migliaia di fedeli. «Il Natale ci invita a guardare oltre la logica del dominio, a riscoprire il potere dell’amore, della solidarietà e della giustizia», ha detto Pizzaballa. E ancora: «Facendosi uomo, Dio sposa il reale e depone nel tempo un seme invincibile di pace, dimostrando che nessuna situazione è troppo oscura perché Egli non possa abitarla». A Betlemme. A Betlemme per questo Natale è tornato il gigantesco albero sulla piazza della Mangiatoia. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gaza, il cardinale Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato

Leggi anche: Torna il Natale a Betlemme. Pizzaballa, "Un messaggio di rinascita"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gaza, Pizzaballa: le bombe non hanno distrutto il desiderio di rinascita; Messaggio natalizio del Cardinale Pizzaballa 2025???; Il Battesimo, le Comunioni: il Natale di Gaza inizia con il cardinale Pizzaballa; “Oggi vedo che a Betlemme è tornato il Natale”.

Tregua Gaza, a Betlemme si torna a celebrare il Natale. Pizzaballa: "Una rinascita". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Gaza, a Betlemme si torna a celebrare il Natale. tg24.sky.it