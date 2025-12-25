Il Natale a Betlemme del cardinale Pizzaballa | Le ferite sono profonde
«Dio non attende che la storia migliori per entrarvi». È una delle frasi pronunciate durante la messa di Natale a Betlemme dal cardinal Pierbattista Pizzaballa davanti a migliaia di fedeli. «Il Natale ci invita a guardare oltre la logica del dominio, a riscoprire il potere dell’amore, della solidarietà e della giustizia», ha detto Pizzaballa. E ancora: «Facendosi uomo, Dio sposa il reale e depone nel tempo un seme invincibile di pace, dimostrando che nessuna situazione è troppo oscura perché Egli non possa abitarla». A Betlemme. A Betlemme per questo Natale è tornato il gigantesco albero sulla piazza della Mangiatoia. 🔗 Leggi su Open.online
