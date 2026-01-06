Un mare blu che ricopre città e campagne | le nuove mappe del rischio alluvione che mostrano dove l' acqua può esondare

Le nuove mappe del rischio alluvione in Italia evidenziano le aree più vulnerabili, mostrando come l’acqua possa esondare su città e campagna. In Romagna, questa realtà ha lasciato un’impronta profonda, con immagini di allagamenti e danni che rimangono nella memoria collettiva. Conoscere i territori e i rischi associati è fondamentale per una gestione consapevole e per la tutela delle comunità.

In Romagna l'acqua non è più solo una risorsa: è diventata una memoria collettiva. Le immagini delle case invase dal fango, dei fiumi che rompono gli argini, delle notti passate a guardare il livello salire centimetro dopo centimetro sono ancora vive nei racconti di chi vive nel nostro territorio.

