Cruciani zittisce Fusani | Ti sei convertita scatta la rissa

Una serie di episodi di violenza contro le donne scuote l’Italia, tra cui un'aggressione a Cesena durante un’uscita di jogging e un’aggressione con una bottiglia a Prato. In questo contesto, scontri verbali tra figure pubbliche si alternano a fatti di cronaca che evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza femminile.

Altri episodi di violenza contro le donne, questa volta a Cesena prima, dove una ragazza è stata stuprata mentre faceva jogging, quindi a Prato, dove un'altra donna è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia da un giovane marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, lo scorso 6 dicembre in piazza delle Carceri. La donna, trentenne, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per le cure del caso. Di questo si parla a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio ogni giovedì in prima serata. In studio c'è Giuseppe Cruciani, speaker di Radio 24, che giudica il dato del 44% di violenze sessuali commesse da immigrati, che rappresentano il 9,2% della popolazione italiana: "Le persone arrestate, denunciate per molestie sessuali nel nostro Paese sono, nella stragrande maggioranza dei casi, degli stranieri irregolari.