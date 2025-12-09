Di Pietro zittisce D' Orsi sulle violenze della Cgil | Qualcuno verrà gambizzato

Durante l'ultima puntata di Quarta Repubblica, si è acceso un acceso dibattito tra Antonio Di Pietro e il professor Angelo D’Orsi sulla violenza durante le proteste sindacali a Genova, con accuse e tensioni tra le parti coinvolte.

Durante l'ultima puntata di Quarta Repubblica, andata in onda ieri sera, si è registrato un acceso confronto tra Antonio Di Pietro e il professor Angelo D’Orsi sul tema della violenza nelle recenti proteste sindacali a Genova, con i sindacalisti della Fiom che prima hanno preso di mira i poliziotti e poi hanno aggredito, secondo quanto denunciato dalle vittime, alcuni "colleghi" della Uil. L’ex magistrato è intervenuto dopo aver ascoltato il dibattito in studio, visibilmente irritato per alcune affermazioni del professore, e ha offerto una lettura diametralmente opposta di quanto sta accadendo nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it