Teatro della Toscana | Walter Zambaldi nuovo direttore generale Nominato dal Cda presieduto dalla sindaca Funaro
Walter Zambaldi è il nuovo direttore generale della fondazione Teatro della Toscana, della quale fanno parte Teatro della Pergola, Teatro di Rifredi ed Era di Pontedera (Pisa). La nomina è stata decisa dal Cda, oggi 22 dicembre 2025, con voto unanime L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
