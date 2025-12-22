Direttore generale della Pergola. Walter Zambaldi in pole position. Oggi il voto decisivo del Cda.

A tre mesi dall’udienza del Tar fissata al 26 marzo e dopo la doccia gelata del declassamento da teatro di interesse nazionale il Cda della Fondazione Teatro della Toscana – l’ente che riunisce lo storico Teatro della Pergola e le sale di Rifredi e Era di Pontedera – si riunisce oggi pomeriggio con una partita delicatissima da chiudere sul nome del nuovo direttore generale (oltre alle questioni economiche legate al bilancio) al posto dell’incarico ad interim affidato a Carlo Calabretta, scelto dopo l’uscita di scena di Marco Giorgetti. In pole ci sarebbe Walter Zambaldi. Una fumata nera o grigia potrebbe far precipitare ulteriormente la situazione perché in ballo ci sono il futuro del teatro e anche la prosecuzione dell’incarico dello stesso Stefano Massini, direttore artistico fortemente voluto dalla sindaca Sara Funaro, che del Cda è la presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

