WWE | Cody Rhodes risponde ai fan che lo fischiano dopo la vittoria su Drew McIntyre

Cody Rhodes è attualmente il volto della WWE, dopo aver conquistato il titolo massimo battendo John Cena a SummerSlam 2025 e averlo difeso con successo a Saturday Night's Main Event contro Drew McIntyre. Nonostante il grande seguito, Cody ha spesso ricevuto contestazioni e fischi da parte di alcuni tifosi, ma non se ne è mai risentito. Le parole dell'American Nightmare. " Non mi arrabbio mai con i fan. Se i tifosi mi hanno fischiato in passato, e magari non avrebbero dovuto farlo, o se mi hanno colpito sui social, qualunque cosa sia successa, non sono mai riuscito ad andare a dormire arrabbiato con loro perché sono anche loro responsabili di tutto ciò che ho.

