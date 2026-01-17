Wengen la conferma di Franzoni | è terzo in discesa Odermatt nella leggenda bene anche Paris

Giovanni Franzoni si conferma a Wengen, conquistando un terzo posto in discesa dopo la vittoria in SuperG. Nonostante il pettorale 28, il giovane atleta dimostra costanza e determinazione in una delle tappe più impegnative della stagione. Odermatt si afferma nella leggenda, mentre Paris ottiene risultati positivi, sottolineando la qualità del circuito di questa tappa.

Un terzo posto che vale una conferma: dopo la straordinaria vittoria in SuperG, Giovanni Franzoni si conferma anche in discesa a Wengen e conquista un grande terzo posto nonostante il pettorale 28. Per l’azzurro è il secondo podio nella specialità in Coppa del Mondo, dopo quello in Val Gardena, ma soprattutto un segnale prepotente: ormai anche Franzoni può lottare tra i grandi della velocità. E alle Olimpiadi di Milano-Cortina mancano solo tre settimane: sognare una medaglia è lecito. A vincere sul Lauberhorn è stato ancora una volta Marco Odermatt, che entra nella leggenda con il quarto sigillo consecutivo a Wengen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wengen, la conferma di Franzoni: è terzo in discesa. Odermatt nella leggenda, bene anche Paris Leggi anche: Discesa di Wengen: poker Odermatt. Franzoni tra i grandi, è ancora sul podio: terzo Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Odermatt perfetto, Paris beffato! Attesa per Franzoni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Franzoni a Wengen domina il Super G | per l’azzurro è la prima vittoria in Coppa del Mondo. Giovanni Franzoni ancora sul podio! 3° in discesa sulla mitica Lauberhorn dopo la vittoria in Super G, trionfa Odermatt davanti a Kriechmayr. Paris 6° - Momento magico per Giovanni Franzoni, che lega ancora il suo nome alla mitica Lauberhorn. eurosport.it

Bis storico per Giovanni Franzoni: terzo in discesa a Wengen - Altro grande risultato per l’atleta di Manerba dopo la vittoria di ieri in superG: primo podio in carriera nella disciplina più veloce ... giornaledibrescia.it

Pagelle superG Wengen: per Franzoni era questione di tempo, ora resti umile; Paris, meglio fermarsi? - PAGELLE SUPERG WENGEN 2026 Venerdì 16 gennaio Giovanni Franzoni, 10 e lode: c'è un vero e proprio senso di liberazione. oasport.it

Sì certo, lo sapevamo già: il dolore per la perdita di un animale domestico è forte e faticoso da affrontare, ma adesso lo conferma anche uno studio, che ha voluto «misurarlo». In particolare, gli scienziati dell’Università irlandese di Maynooth, hanno valutato la - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.