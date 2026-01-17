LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Odermatt perfetto Paris beffato! Attesa per Franzoni

Segui la discesa di Wengen 2026 in tempo reale, con aggiornamenti costanti sui risultati di Odermatt e Paris. Rimani informato su tutte le novità della competizione e sulle performance dei principali atleti. Clicca per aggiornare la diretta e non perdere nessun dettaglio dell'evento di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13.29 Male Alphand in uscita alla Kernen-S. Il francese paga 1.11 13.28 Partito Nils Alphand. 13.27 Ventitresimo posto per Miggiano a 3.06. 13.27 Lontanissimo Miggiano che dopo la Kernen-S paga 1.19 13.26 Partito Alessio Miggiano. 13.25 Ventitreesima posizione a 3.17 per Baumann. 13.25 Dopo la Kernen-S il tedesco ha un ritardo di 1.24. 13.24 Iniziata la gara di Romed Baumann. 13.23 Ottima gara per Muzaton che chiude in nona posizione a 1.50. I transalpino può recriminare per qualche sbavatura sull’S finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

