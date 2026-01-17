Discesa di Wengen | poker Odermatt Franzoni tra i grandi è ancora sul podio | terzo

L’ultima discesa di Wengen ha visto Odermatt confermarsi con una vittoria, ottenendo il suo quarto successo consecutivo sul Lauberhorn. Franzoni, in gara con ottimi risultati recenti, si è piazzato tra i migliori, conquistando un terzo posto che conferma la sua crescita. La gara ha mantenuto alta l’attenzione degli appassionati di sci alpino, con atleti in evidenza e prestazioni di rilievo lungo il tracciato.

Marco Odermatt nella leggenda, Giovanni Franzoni tra i grandi. In una versione ridotta della Lauberhorn di Wengen, perché il vento in alta quota ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza all'Hundshopf e accorciare così di 40" la gara più lunga di Coppa del Mondo, ha vinto la quarta discesa di fila. Ma dopo il successo di ieri in superG Giovanni Franzoni è ancora sul podio: terzo a 90100, alle spalle di Von Allmen. Lo svizzero padrone delle ultime 4 coppe del Mondo è stato perfetto dalla partenza dell'Hundshopf, solo nel finale i suoi parziali sono stati migliorati di una manciata di centesimi da Monney, quarto.

