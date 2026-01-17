Weekend con pioggia su gran parte d’Italia torna il freddo al Nord

Il fine settimana sarà caratterizzato da piogge su molte aree d’Italia, con un ritorno di temperature più basse al Nord. Le previsioni indicano piovaschi nel Nordovest, sulle zone adriatiche, l’area ionica e la Sardegna. Tra lunedì e mercoledì, un forte ciclone interesserà il Mediterraneo, portando nubifragi e venti intensi. Al Nord e sulle coste adriatiche, le temperature si abbasseranno temporaneamente, segnando un cambiamento nel clima.

Weekend a rischio pioggia per Nordovest, versante adriatico, area ionica e Sardegna. Tra lunedì e mercoledì potente ciclone tra Nord Africa e Isole Maggiori con nubifragi e venti burrascosi, mentre al Nord e adriatiche tornerà un po’ di freddo. “Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e la anche lungo il medio-basso versante adriatico e sull’area ionica, anche di una certa intensità tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia pure sulla Sardegna tirrenica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

