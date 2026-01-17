Volley Club Mazzi | Progetto giovani vincente

Il Volley Club Cesena, rappresentato dalle squadre femminile e maschile della Bcc Romagnolo, si prepara a tornare in campo nel campionato di serie D. Un progetto giovane e ambizioso che punta alla crescita dei talenti locali, mantenendo un approccio sobrio e orientato al miglioramento continuo. Le sfide in programma rappresentano un'importante occasione per consolidare il percorso di sviluppo delle giovani leve e rafforzare il ruolo del club nel panorama sportivo regionale.

In queste ore torneranno in campo anche le due compagini femminile e maschile del Volley Club Cesena, targate Bcc Romagnolo ed entrambe impegnate nel campionato di serie D. I risultati sono buoni, ma arrivati al giro di boa della stagione, il vero valore aggiunto è rappresentato dal successo di un progetto pensato anche nell'ottica di fare da collante tra il settore giovanile e quello dei senior. "Siamo molto soddisfatti – riflette il direttore tecnico Pietro Mazzi – perché i risultati ci stanno dando ragione. Quelli sul campo, certo, ma soprattutto quelli che si toccano un allenamento dopo l'altro.

