Esordio vincente per l’UniFortunato Volley Benevento | 3-0 alla PM Volley Potenza

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia nel migliore dei modi la stagione dell’ UniFortunato Volley Benevento nel campionato di Serie C. Ieri pomeriggio, alla Palestra Rampone di Benevento, la formazione giallorossa ha superato con un netto 3-0 (25-18, 25-16, 25-17) la PM Volley Potenza, conquistando così la prima vittoria stagionale nella gara d’esordio. Un successo meritato, frutto di una prestazione positiva e convincente, nonostante la naturale tensione del debutto ufficiale. L’UniFortunato Volley ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, mostrando solidità e buone trame di gioco. Ottima la prova di Adriana Scalese, top scorer del match e all’esordio con la maglia dell’Accademia, così Martina Mazza e Veronika Kostina, altri due volti nuovi della prima squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

