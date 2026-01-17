Volevo ucciderlo Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza | il movente dell’omicidio del 18enne accoltellato a La Spezia
L’omicidio di Youssef Abanoub, un ragazzo di 18 anni ucciso con un coltello a La Spezia, sarebbe stato motivato da una foto pubblicata sui social e dalla gelosia. Secondo le ricostruzioni, il movente risiede nella volontà di impedire che l’immagine venisse condivisa, portando a un tragico episodio all’interno dell’istituto Einaudi–Chiodo. Questa vicenda evidenzia le possibili conseguenze di comportamenti impulsivi e delle dinamiche sui social media.
Una fotografia pubblicata sui social e una presunta gelosia per una ragazza sarebbero all’origine dell’ omicidio di Youssef Abanoub, lo studente di 18 anni accoltellato all’interno dell’istituto professionale Einaudi–Chiodo di La Spezia. Per il delitto è stato arrestato Zouhair Atif, 19 anni, di origine marocchina, residente ad Arcola e iscritto alla stessa scuola. La ricostruzione e le dichiarazioni emergono dall’inchiesta riportata dal Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Atif avrebbe ammesso il movente subito dopo l’arresto: “ Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza”, avrebbe detto agli investigatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
