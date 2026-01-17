L’omicidio di Youssef Abanoub, un ragazzo di 18 anni ucciso con un coltello a La Spezia, sarebbe stato motivato da una foto pubblicata sui social e dalla gelosia. Secondo le ricostruzioni, il movente risiede nella volontà di impedire che l’immagine venisse condivisa, portando a un tragico episodio all’interno dell’istituto Einaudi–Chiodo. Questa vicenda evidenzia le possibili conseguenze di comportamenti impulsivi e delle dinamiche sui social media.

Una fotografia pubblicata sui social e una presunta gelosia per una ragazza sarebbero all’origine dell’ omicidio di Youssef Abanoub, lo studente di 18 anni accoltellato all’interno dell’istituto professionale Einaudi–Chiodo di La Spezia. Per il delitto è stato arrestato Zouhair Atif, 19 anni, di origine marocchina, residente ad Arcola e iscritto alla stessa scuola. La ricostruzione e le dichiarazioni emergono dall’inchiesta riportata dal Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Atif avrebbe ammesso il movente subito dopo l’arresto: “ Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza”, avrebbe detto agli investigatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza”: il movente dell’omicidio del 18enne accoltellato a La Spezia

Leggi anche: ‘Volevo ucciderlo’, accoltellato in classe per una ragazza a La Spezia: muore studente 19enne, arrestato compagno

Leggi anche: Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accoltellato in classe a La Spezia, Abu muore a 19 anni. Gli altri studenti: «Atif lo ha inseguito per ucciderlo». Il movente: la foto con una ragazza; Inseguito con il coltello e ucciso nella scuola: “Non doveva postare la foto della mia fidanzata”; Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza; Il ragazzo ucciso a scuola.

“Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza”: il movente dell’omicidio del 18enne accoltellato a La Spezia - Una fotografia pubblicata sui social e una presunta gelosia per una ragazza sarebbero all’origine dell’omicidio di Youssef Abanoub, lo studente di 18 anni accoltellato all’interno dell’istituto ... ilfattoquotidiano.it