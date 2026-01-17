Accoltellato a scuola a La Spezia il presunto movente è una foto con una ragazza

A La Spezia, uno studente è stato accoltellato durante l’orario scolastico. Secondo quanto riferito, il motivo del gesto sarebbe legato a una foto condivisa con una ragazza. Lo zio della vittima ha dichiarato che il giovane aveva già portato un coltello in classe in passato, confermato anche da alcuni compagni. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli ambienti scolastici.

È una foto con una ragazza il presunto movente dell'omicidio di Youssef Abanoub, lo studente 18enne di origini egiziane accoltellato all'interno dell'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia, per il quale è stato arrestato il 19enne Zouhair Atif, marocchino residente ad Arcola, studente della stessa scuola. Lo riporta il Corriere della Sera. "Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza", avrebbe detto Atif, stando al quotidiano, mentre veniva arrestato. "Non era la prima volta che quel ragazzo portava il coltello in classe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza Leggi anche: Accoltellato in classe, muore a 19 anni. «Atif lo inseguiva per ucciderlo». Il movente la foto con una ragazza | «Il killer rideva» Leggi anche: La Spezia, deceduto il 18enne accoltellato a scuola: forse il movente è passionale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Morto lo studente accoltellato da un compagno a La Spezia. Fermato un ragazzo. Le parole di cordoglio di Valditara; È morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe; La Spezia: ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo. La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente - Il presunto aggressore fermato dalla polizia: è minoren ... rtl.it

È morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it

La Spezia: morto lo studente 18enne accoltellato a scuola - È morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico Einaudi–Chiodo (ex professionale “Domenico Chiodo”). telenord.it

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Non ce l'ha fatta il 18enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia - facebook.com facebook

Studente accoltellato a scuola, Giannini: "Sarebbe da miserabili farne oggetto di strumentalizzazione politica" #ottoemezzo x.com

