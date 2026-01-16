Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in una scuola di La Spezia. L’aggressore, un coetaneo, è stato arrestato. L’incidente è avvenuto questa mattina nell’istituto Einaudi-Chiodo, suscitando grande attenzione. La vittima, Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, originario dell’Egitto, è morto nelle ore successive all’intervento chirurgico a causa delle ferite riportate.

Abanoub Youssef morto dopo l’operazione: troppo gravi le ferite. “Volevo ucciderlo”. È morto nella serata di oggi il diciannovenne italiano, Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, di origine egiziana, accoltellato questa mattina, 16 gennaio, da un coetaneo,, all’interno dell’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermare il decesso è stata l’ Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane era stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita e trasferito in rianimazione. Aveva superato un primo, delicatissimo step clinico che aveva fatto sperare in un esito positivo. Ma le ferite si sono rivelate troppo gravi: la lama aveva colpito fegato, diaframma e polmone, provocando un’emorragia devastante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Volevo ucciderlo’, accoltellato in classe per una ragazza a La Spezia: muore studente 19enne, arrestato compagno

Leggi anche: È gravissimo il 19enne accoltellato in classe, arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia

Leggi anche: È morto il 19enne accoltellato in classe, arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il bambino è morto… RIP Non è stato il cane ad ucciderlo, ma lo stato italiano… responsabile di non far rispettare le leggi… Da domani scendo in campo io perché mi sono rotto i coglioni sul serio adesso Tommaso Castellano - facebook.com facebook