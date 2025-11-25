Chivu a Inter TV | Domani dovremo essere equilibrati contenti di cosa stiamo facendo Una sconfitta col Milan non è il massimo ma…

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel giorno della vigilia di Atletico Madrid Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu si è espresso così. PAROLE – « Ho tempo domani di dire determinate cose, abbiamo visto un po’ il Milan e l’Atletico: oggi abbiamo fatto rifinitura per essere al meglio consapevoli che non è mai facile giocare qua contro una squadra preparata bene che può mettere in difficoltà tutti. Domani dovremo essere equilibrati, dovremo avere un certo atteggiamento trovando equilibrio e le cose giuste che possono far male a loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

