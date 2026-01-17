Vivere con una bambola umana come compagna E non solo

Vivere con una bambola umana come compagna può sembrare inusuale, ma per alcuni rappresenta un modo di affrontare le relazioni e la solitudine. La storia di Giulia, arrivata a casa del suo partner con una figura dall’aspetto sorprendentemente realistico, invita a riflettere sulle diverse sfumature delle relazioni moderne e sulla percezione di ciò che è autentico. Un racconto che esplora i confini tra realtà e immaginazione, senza giudizi.

La Befana da Dollhouse diventa un ricordo prezioso da vivere e conservare nel tempo, perchè ogni bambola racconta una storia, ogni calza custodisce una dolce emozione Contattaci in privato per la tua calza speciale. h® – h - facebook.com facebook

Mattel ha lanciato la sua prima Barbie autistica, creata con il supporto dell’Autistic Self Advocacy Network: cuffie antirumore, fidget spinner antistress, tablet per comunicare per “rispecchiare alcuni dei modi in cui le persone autistiche possono vivere ed elabor x.com

