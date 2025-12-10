24 milioni per una casa?! Ecco la via milanese dove solo i super-ricchi possono permettersi di vivere
A Milano esiste una strada dove il prezzo degli immobili raggiunge cifre da capogiro, riservate ai pochi super-ricchi. In questa zona, un appartamento è stato venduto per 24 milioni di euro, dimostrando come il mercato immobiliare possa sfuggire alle logiche comuni e assumere proporzioni straordinarie.
Il mercato immobiliare ha le sue regole e tutti in un modo o nell’altro siamo stati costretti almeno una volta nella vita a confrontarci con mutui, risparmi e compromessi ma, a Milano, c’è una strada dove questa normalità non esiste e il concetto di abitazione assume forme e proporzioni completamente fuori scala per gran parte dei comuni mortali, tanto che un appartamento è stato acquistato per ben 24 milioni di euro. Ma dove si trova questa strada così particolare? LEGGI ANCHE:– Dove i super-ricchi si incontrano a Milano: i luoghi più esclusivi della città Milano: in che via si trova la casa venduta per 24 milioni di euro. 🔗 Leggi su Funweek.it
