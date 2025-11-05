È morta la Barbie umana | trovata in casa l’influencer che si era sottoposta a 27 interventi per assomigliare alla celebre bambola Si indaga sulle cause
L’influencer brasiliana Barbara Jankavski, 31 anni, conosciuta sui social come Boneca Desumana (“Barbie disumana”), è stata trovata senza vita nella sua abitazione di San Paolo, in Brasile. La polizia locale ha classificato il decesso come “sospetto” e ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte. I soccorritori, intervenuti nel fine settimana, hanno riferito di averla trovata già priva di conoscenza e di non essere riusciti a rianimarla. Una dichiarazione della polizia civile di San Paolo ha confermato che “il corpo della donna è stato rinvenuto in un’abitazione del quartiere residenziale e la morte è oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
