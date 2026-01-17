Durante la visita notturna all'asta del pesce, Costantini ha evidenziato come le recenti decisioni del sindaco Masci abbiano aggravato la crisi del settore. La situazione attuale riflette le difficoltà causate dalle scelte amministrative, sottolineando le sfide che affronta l’economia locale. Un momento di analisi che mette in luce le conseguenze delle politiche adottate e la necessità di interventi mirati per una ripresa.

«L’asta del pesce, con la sua crisi inedita interamente causata dalle scelte del sindaco Masci e della sua amministrazione, è la dimostrazione plastica del fallimento dell’amministrazione guidata da Carlo Masci. Noi lavoreremo da subito per ridare un futuro a un settore identitario e vitaledella nostra economia». A parlare è Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra, nel corso del sopralluogo notturno al mercato ittico all’ingrosso che ha scelto come primo gesto della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 marzo. Affiancato dai capigruppo consiliari del Partito Democratico, Piero Giampietro, di Radici in comune Alleanza Verdi Sinistra, Simona Barba, del Movimento 5 Stelle, Paolo Sola e dalla consigliera del Pd Michela Di Stefano, Costantini prima dell’alba è andato al mercato per incontrare gli operatori presenti e toccare con mano la delicata situazione in cui versa il mercato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Il Pd sui problemi all'asta del pesce: "La più grave crisi degli ultimi vent'anni per la marineria, sindaco e assessore chiariscano"

Leggi anche: Il candidato sindaco del centrosinistra Costantini sul ritorno al voto: "Masci ha fallito, dovrebbe dimettersi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Visita notturna di Costantini all'asta del pesce: "Situazione critica, Masci mette in crisi l'economia" - Insieme al candidato sindaco di Pescara, Carlo Costantini, c'erano Piero Giampietro e Michela Di Stefano del Pd. ilpescara.it