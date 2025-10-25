Ariete Pvp cerca conferme nella trasferta ligure
In Liguria per confermarsi. Prima trasferta fuori regione, in serie B2 femminile, per l’Ariete Pvp, che, archiviate con cinque punti conquistati le prime due uscite stagionali, oggi pomeriggio alle 18 cerca conferma al suo buon momento su un terreno difficile e contro una squadra in gran forma come il Raviolificio Sg Albenga. La squadra ligure nei primi due match ha battuto Liberi e Forti ed Empoli e ha quindi gli stessi punti in graduatoria delle ragazze di Nuti. Nel doppio confronto dell’anno scorso anno Prato aveva fatto bottino pieno, concedendo solo un set alle avversarie. Albenga, però, dall’anno passato ha parzialmente cambiato pelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
