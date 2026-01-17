Consolini spalle al muro | A Cuneo daremo tutto

Stasera alle 19.30 a Cuneo, Omag Mt San Giovanni affronta una partita decisiva contro Consolini. La sfida, valida per il campionato di serie A1 di volley femminile, rappresenta un momento cruciale per la salvezza delle due squadre. Un incontro che può determinare il proseguimento della stagione e il mantenimento delle posizioni in classifica.

Chiamata senz'appello per Omag Mt San Giovanni questa sera (ore 19.30) a Cuneo, in una sfida salvezza da dentro o fuori per il campionato di serie A1 di volley femminile. Le marignanesi, ultime a 11 punti, sfideranno in casa loro le piemontesi che a 20 punti non possono dormire sonni tranquilli e rischiano di essere risucchiate in zona retrocessione in caso di sconfitta. Ma le motivazioni delle "Zie" dovranno fare la differenza perché per San Giovanni non vi sarebbero altre possibilità di recupero. Alla luce anche delle ultime delusioni (sconfitta in casa per 2-3 contro Macerata) e di alcuni recuperi importanti come Serena Ortolani che pare aver smaltito il fastidio alla spalla, e con la centrale turco-americana Dalia Wilson tra le possibili novità in formazione.

Consolini spalle al muro. Dopo sei ko consecutivi con Cuneo serve reagire - Aime: "Sono forti in attacco e alla battuta, dovremo limitarle in questi aspetti". ilrestodelcarlino.it

