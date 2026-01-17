Da lunedì, via Martiri Fantini a Cervia sarà interessata da modifiche temporanee alla viabilità. La variazione, prevista per circa un mese, è necessaria per consentire lavori sulla rete pubblica delle acque bianche. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi per agevolare gli spostamenti nella zona.

A partire da lunedì la viabilità su via Martiri Fantini, uno degli accessi principali a Cervia per chi arriva dall’Adriatica, subirà modifiche temporanee a causa di importanti lavori sulla rete pubblica delle acque bianche. Il tratto interessato è quello compreso tra via Pacinotti e via Curie, dove la circolazione sarà rivoluzionata per circa un mese. Tutti i veicoli provenienti dalla strada statale e diretti su via Martiri Fantini saranno deviati su via Maccanetto, mentre la viabilità resterà invariata per chi da Cervia si dirige verso l’ Adriatica. Gli automobilisti che accedono a Cervia sono invitati, per tutta la durata dei lavori, a utilizzare le alternative di via Pineta Formica (zona artigianale Malva) e via G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Martiri Fantini, per un mese cambia la viabilità d’ingresso

Leggi anche: Al via un maxi cantiere. Disagi in via Martiri Fantini

Leggi anche: Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della Libertà

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lunedì 19 gennaio riprendono i lavori di adeguamento del sistema fognario delle acque meteoriche in via Martiri Fantini; Via Martiri Fantini, per un mese cambia la viabilità d’ingresso; Comunicato stampa: Lunedì 19 gennaio riprendono i lavori di adeguamento del sistema fognario delle acque meteoriche in via Martiri Fantini.; Ghiaccio non rimosso sulla ciclopedonale.

Riprendono i lavori alle fogne in via Martiri Fantini. Modifiche alla viabilità per un mese - Riprendono dal 19 gennaio i lavori di adeguamento del sistema fognario delle acque meteoriche in via Martiri Fantini a Cervia. ravennaedintorni.it