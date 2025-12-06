Al via un maxi cantiere Disagi in via Martiri Fantini

A partire da martedì 9 dicembre prenderà il via il cantiere di Hera per un intervento importante, da mezzo milione di euro: l' adeguamento e il potenziamento del sistema fognario cittadino. L'area oggetto dei lavori comprenderà via Martiri Fantini, nel tratto che va dalla statale Adriatica al passaggio a livello, oltre a via Palazzone e via dei Giacinti. Si tratta di una zona densamente abitata e piena di attività commerciali e produttive. Le modifiche alla viabilità legate al cantiere comporteranno disagi per residenti e operatori economici. Per questo è stato previsto un piano dettagliato con variazioni alla circolazione locale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza minimizzando per quanto possibile i disagi.

