FdI | Report vuole impedirci di governare ora mozione a tutela del buon giornalismo Scontro Meloni-Schlein sul Garante

Xml2.corriere.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ranucci, il conduttore di Report: «Dimissioni del Garante? Sarebbe una sconfitta. I membri? Ci sono anche uno della Lega e di FdI». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

fdi report vuole impedirci di governare ora mozione a tutela del buon giornalismo scontro meloni schlein160sul garante

© Xml2.corriere.it - FdI: «Report vuole impedirci di governare, ora mozione a tutela del buon giornalismo». Scontro Meloni-Schlein sul Garante

Leggi anche questi approfondimenti

fdi report vuole impedirciFdI, Report contro governo,mozione a tutela buon giornalismo - "Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci", "ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vuole impedire" all'esecutivo di "centr ... Segnala ansa.it

fdi report vuole impedirciReport, FdI attacca: «È contro il governo, ora mozione a tutela del buon giornalismo». Scontro tra Meloni e Schlein sul Garante per la Privacy - Ranucci, il conduttore di Report: «Dimissioni del Garante? Si legge su roma.corriere.it

fdi report vuole impedirciFdI a gamba tesa su Report: "È contro il governo, ora mozione a tutela del buon giornalismo" - Il j'accuse di Federico Mollicone: "Il programma di Ranucci vuole impedire all’esecutivo di centrodestra di governare" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fdi Report Vuole Impedirci