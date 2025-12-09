Raid notturno al campo sportivo le telecamere immortalano un giovanissimo | Tanti danni per pochi spiccioli

Un blitz notturno al campo sportivo di Empoli ha sorpreso un giovane che, ripreso dalle telecamere, si è aggirato con sicurezza prima di tentare di danneggiare le attrezzature. L'episodio, avvenuto il 9 dicembre 2025, evidenzia come spesso i danni siano compiuti da minorenni motivati da semplici spiccioli, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Empoli, 9 dicembre 2025 – Un ragazzo, anzi un ragazzino. La videocamera lo ha immortalato in pieno viso mentre si muoveva disinvolto proprio verso il teleobiettivo della stessa per sradicarlo. E poi un altro, un complice, perché le tracce lasciate farebbero pensare alla presenza di "almeno un'altra persona". Ladruncoli improvvisati – gli oggetti di valore non sono stati neppure sfiorati sebbene a portata di mano –, ma che hanno dimostrato di conoscere perfettamente l'impianto del Serravalle Soccer Academy. "Nella notte un individuo si è introdotto nel nostro campo rubando e vandalizzando la struttura.