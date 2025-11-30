Raid notturno alla scuola media Facchini di Sora rubati 60 computer portatili e tablet

Frosinonetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto con scasso notturno all'Istituto Comprensivo "Eduardo Facchini" di Sora. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione nell'edificio scolastico, asportando una notevole quantità di attrezzature informatiche destinate alla didattica.La dinamica del furto e le testimonianzeL'episodio si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

raid notturno scuola mediaDopo il raid notturno, l’open day. La “comunità” della scuola Parini è più forte dei malviventi - Dopo i pesanti danneggiamenti in tre plessi dell’istituto comprensivo di Busto, docenti, collaboratori, comitato genitori si sono rimboccati le maniche. Come scrive varesenoi.it

Raid notturno a scuola e in palestra. Vandali scatenati rompono porte e distributori automatici - Fucecchio, 1 luglio 2025 – Raid notturno nella palestra e nella scuola media “Montanelli- Scrive lanazione.it

raid notturno scuola mediaRaid notturno alla Carducci. Spariscono alcuni computer. Svaligiato distributore di snack - I ladri hanno usato la gamba di un banco come ’mazza’ per spaccare l’apparecchio e svuotare la cassetta che conteneva le monete usate per prendere cibi e bevande. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raid Notturno Scuola Media